Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Бразилец за 17 минут трижды расписался в воротах Жувентуде.
Сегодня, 11:28       Автор: Игорь Мищук
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сантос в выездном матче 37-го тура чемпионата Бразилии против Жувентуде одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Все голы в этом поединке в составе гостей себе в актив записал вингер Неймар.

Читай также: Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос

Для оформления хет-трика 33-летнему футболисту потребовалось 17 минут. Он забил на 56-й, 65-й и 73-й минутах, дважды отличившись с игры, а также реализовав пенальти.

Для Неймара этот хет-трик стал первым с апреля 2022 года. Тогда он трижды забил Клермону в составе ПСЖ.

Всего в текущем чемпионате Бразилии на счету Неймара восемь голов и один ассист в 19 матчах.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы Неймара поехать на ЧМ-2026.

