Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос

Взялся спасать родной клуб.
Сегодня, 09:25       Автор: Антон Федорцив
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Сантоса Неймар обеспечил разгром Спорт Ресифи в 36-м туре чемпионата Бразилии. Он записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу.

"Рыбы" повели на 25-й минуте. Гильерме протянул мяч через полполя и отдал в штрафную на Нея, который качнул защитника и пробил в ближний. Впоследствии хавбек "львов" Каль отличился автоголом.

Разгромным счет стал в середине второго тайма. Неймар подал угловой с левого фланга, а Жуан Шмидт классно сыграл головой. Благодаря победе Сантос остался над зоной вылета (+2 очка).

Главная звезда "рыб" провел 18 матчей в Серии A (5 голов, 1 ассист). Ранее врачи Сантоса рекомендовали Неймару прооперировать травмированное колено. Однако, тот решил помочь сохранить прописку родной команде.

Бразилия, Серия A, 36-й тур
Сантос – Спорт Ресифи – 3:0
Голы: Неймар, 25, Каль, 36 (автогол), Жуан Шмидт, 67

К слову, одноклубник Неймара Робиньо-младший попал в сферу интересов европейских клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сантос чемпионат Бразилии Спорт Ресифи

