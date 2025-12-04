iSport.ua
Фламенго досрочно стал чемпионом Бразилии, завоевав четвертый трофей за год

"Красно-черные" выбороли восьмой в своей истории национальный титул.
Сегодня, 10:29       Автор: Игорь Мищук
Фламенго - чемпион Бразилии / Getty Images
Фламенго - чемпион Бразилии / Getty Images

Фламенго досрочно оформил чемпионство в первенстве Бразилии 2025 года.

В предпоследнем туре чемпионата "красно-черные" одержали победу над Сеарой со счетом 1:0, гарантировав себе первое место в турнирной таблице.

Читай также: Фламенго триумфует в Кубке Либертадорес

За тур до финиша команда 40-летнего главного тренера Филипе Луиса, ранее выступавшего за Атлетико и Челси, имеет в своем активе 78 очков и опережает ближайшего преследователя Палмейрас на пять баллов.

Фламенго стал чемпионом впервые с 2020 года и завоевал восьмой титул в своей истории.

Кроме того, в 2025 году "красно-черные" ранее выиграли Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро, а несколько дней назад стали обладателями Копа Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Фламенго сломал трофей Копа Либертадорес во время победного парада.

