Фламенго досрочно стал чемпионом Бразилии, завоевав четвертый трофей за год

"Красно-черные" выбороли восьмой в своей истории национальный титул.

Фламенго досрочно оформил чемпионство в первенстве Бразилии 2025 года.

В предпоследнем туре чемпионата "красно-черные" одержали победу над Сеарой со счетом 1:0, гарантировав себе первое место в турнирной таблице.

Читай также: Фламенго триумфует в Кубке Либертадорес

За тур до финиша команда 40-летнего главного тренера Филипе Луиса, ранее выступавшего за Атлетико и Челси, имеет в своем активе 78 очков и опережает ближайшего преследователя Палмейрас на пять баллов.

SÍ SÍ SEÑORES, YO SOY FLAMENGO

SÍ SÍ SEÑORES, DE CORAZÓN

PORQUE ESTE AÑO, DE ACÁ DE RÍO

DE ACÁ DE RÍO, SALIÓ EL NUEVO CAMPEÓN pic.twitter.com/Lf6Xjv7uAt — Flamengo (@Flamengo_es) December 4, 2025

Фламенго стал чемпионом впервые с 2020 года и завоевал восьмой титул в своей истории.

Кроме того, в 2025 году "красно-черные" ранее выиграли Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро, а несколько дней назад стали обладателями Копа Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Фламенго сломал трофей Копа Либертадорес во время победного парада.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!