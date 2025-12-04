Фламенго досрочно стал чемпионом Бразилии, завоевав четвертый трофей за год
Фламенго досрочно оформил чемпионство в первенстве Бразилии 2025 года.
В предпоследнем туре чемпионата "красно-черные" одержали победу над Сеарой со счетом 1:0, гарантировав себе первое место в турнирной таблице.
За тур до финиша команда 40-летнего главного тренера Филипе Луиса, ранее выступавшего за Атлетико и Челси, имеет в своем активе 78 очков и опережает ближайшего преследователя Палмейрас на пять баллов.
SÍ SÍ SEÑORES, YO SOY FLAMENGO— Flamengo (@Flamengo_es) December 4, 2025
SÍ SÍ SEÑORES, DE CORAZÓN
PORQUE ESTE AÑO, DE ACÁ DE RÍO
DE ACÁ DE RÍO, SALIÓ EL NUEVO CAMPEÓN pic.twitter.com/Lf6Xjv7uAt
Фламенго стал чемпионом впервые с 2020 года и завоевал восьмой титул в своей истории.
Кроме того, в 2025 году "красно-черные" ранее выиграли Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро, а несколько дней назад стали обладателями Копа Либертадорес.
Ранее сообщалось, что Фламенго сломал трофей Копа Либертадорес во время победного парада.
