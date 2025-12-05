iSport.ua
NaVi одолели PARIVISION на "мажоре" в Будапеште

Победили россиян под сербским флагом.
Сегодня, 00:14       Автор: Антон Федорцив
NaVi / StarLadder
"Рожденные побеждать" оформили первую победу на третьей стадии StarLadder Budapest Major 2025. Под давлением украинской организации не устояли PARIVISION (1:0).

Победа NaVi оказалась достаточно уверенной (13:6). "Рожденные побеждать" стали сильнее на карте Ancient. Победу отечественный коллектив оформил в составе iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.

Следующим соперником NaVi будут paiN. Поединок состоится 5 декабря. Рекорд обеих команд на этой стадии – 1 победа, 1 поражение.

Напомним, ранее NaVi распустили состав команды одной из дисциплин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

