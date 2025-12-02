iSport.ua
Русский Українська
Passion UA ​​Зинченко пробились в третью стадию "мажора" в Венгрии

Присоединились к другим украинским командам.
Сегодня, 19:55       Автор: Антон Федорцив
Passion UA / HLTV
Отечественная киберорганизация Passion UA ​​вышла в следующий этап StarLadder Budapest Major 2025. Там они составят компанию двум украинским коллективам – NaVi и B8.

Третью победу на 2-й стадии команда Александра Зинченко одержала в противостоянии с M80. Passion UA ​​уступила на карте Mirage (11:13), но смогла взять реванш на Inferno (13:5).

Доминировала украинская организация и на десайдере. На карте Train коллектив Зинченко уверенно взял верх (13:7). Следующий соперник Passion UA вскоре ​​определится.

Напомним, ранее NaVi пробились в 3-й этап соревнований после победы над B8.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

