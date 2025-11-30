iSport.ua
Русский Українська
Другие

NaVi с победой над B8 вышли в следующий этап "мажора" в Будапеште

Более именитая команда победила в украинском дерби.
30 ноября, 23:00       Автор: Антон Федорцив
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

"Рожденные побеждать" одолели B8 во втором этапе StarLadder Budapest Major 2025. NaVi взяли верх на обеих картах с одинаковым счетом (13:6).

Победитель противостояния прошел в третий этап соревнований. Рекорд украинской команды на втором этапе – 3 поединка, 3 победы.

В то же время B8 завтра поборется за путевку в следующий раунд. В данный момент в активе организации 2 победы. Следующий соперник B8 в Будапеште определится позже.

Напомним, ранее NaVi распустили состав команды одной из дисциплин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi B8 CS2

Статьи по теме

NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
NaVi выиграли еще один матч стартового дня второй стадии "мажора" NaVi выиграли еще один матч стартового дня второй стадии "мажора"
B8 пробились во вторую стадию "мажора" в Будапеште B8 пробились во вторую стадию "мажора" в Будапеште
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK