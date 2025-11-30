NaVi с победой над B8 вышли в следующий этап "мажора" в Будапеште

Более именитая команда победила в украинском дерби.

"Рожденные побеждать" одолели B8 во втором этапе StarLadder Budapest Major 2025. NaVi взяли верх на обеих картах с одинаковым счетом (13:6).

Победитель противостояния прошел в третий этап соревнований. Рекорд украинской команды на втором этапе – 3 поединка, 3 победы.

В то же время B8 завтра поборется за путевку в следующий раунд. В данный момент в активе организации 2 победы. Следующий соперник B8 в Будапеште определится позже.

Напомним, ранее NaVi распустили состав команды одной из дисциплин.

