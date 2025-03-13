Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
На сезон Формулы-1 в 2025 году запланировано провести 24 Гран-при.
Как и в прошлом году, по ходу сезона гонщикам предстоит принять участие в спринтерских гонках, которых снова будет шесть. Спринт пройдет на этапах в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.
Для спринта и Гран-при проводятся отдельные квалификации. Если во время этапа будет проходить спринт, уик-энд будет выглядеть следующим образом:
- 1-й день: практика и квалификация спринта
- 2-й день: спринт и квалификация Гран-при
- 3-й день: Гран-при
Очками будут награждаться первые восемь пилотов: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 6 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 4 балла, 6 место – 3 балла, 7 место – 2 балла, 8 место – 1 балл.
Личный зачет пилотов сезона-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 0
- Лиам Лоусон (Ред Булл) - 0
- Ландо Норрис (Макларен) - 0
- Оскар Пиастри (Макларен) - 0
- Шарль Леклер (Феррари) - 0
- Льюис Хэмилтон (Феррари) - 0
- Джордж Расселл (Мерседес) - 0
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) - 0
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 0
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 0
- Юки Цунода (Рейсинг Буллз) - 0
- Исаак Хаджар (Рейсинг Буллз) - 0
- Александр Албон (Уильямс) - 0
- Карлос Сайнс (Уильямс) - 0
- Эстебан Окон (Хаас) - 0
- Оливер Берман (Хаас) - 0
- Пьер Гасли (Альпин) - 0
- Джек Дуэн (Альпин) - 0
- Нико Гюлькенберг (Заубер) – 0
- Габриэль Бортолето (Заубер) - 0
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. За лучший круг гонки пилот получит +1 балл, если он финишировал в ТОП-10.
Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с положением команд в Кубке конструкторов.
ТОП-5 личного зачета пилотов сезона-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 403 очка
- Ландо Норрис (Макларен) - 340
- Шарль Леклер (Феррари) - 319
- Оскар Пиастри (Макларен) - 268
- Карлос Сайнс (Феррари) - 259
ТОП-5 личного зачета пилотов сезона-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 575 очков
- Серхио Перес (Ред Булл) - 285
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 234
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 206
- Шарль Леклер (Феррари) - 206