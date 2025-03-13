Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Предлагаем ознакомиться с положением гонщиков в индивидуальном зачете.

На сезон Формулы-1 в 2025 году запланировано провести 24 Гран-при.

Как и в прошлом году, по ходу сезона гонщикам предстоит принять участие в спринтерских гонках, которых снова будет шесть. Спринт пройдет на этапах в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

Для спринта и Гран-при проводятся отдельные квалификации. Если во время этапа будет проходить спринт, уик-энд будет выглядеть следующим образом:

1-й день : практика и квалификация спринта

: практика и квалификация спринта 2-й день : спринт и квалификация Гран-при

: спринт и квалификация Гран-при 3-й день: Гран-при

Очками будут награждаться первые восемь пилотов: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 6 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 4 балла, 6 место – 3 балла, 7 место – 2 балла, 8 место – 1 балл.

Личный зачет пилотов сезона-2024:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 0 Лиам Лоусон (Ред Булл) - 0 Ландо Норрис (Макларен) - 0 Оскар Пиастри (Макларен) - 0 Шарль Леклер (Феррари) - 0 Льюис Хэмилтон (Феррари) - 0 Джордж Расселл (Мерседес) - 0 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) - 0 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 0 Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 0 Юки Цунода (Рейсинг Буллз) - 0 Исаак Хаджар (Рейсинг Буллз) - 0 Александр Албон (Уильямс) - 0 Карлос Сайнс (Уильямс) - 0 Эстебан Окон (Хаас) - 0 Оливер Берман (Хаас) - 0 Пьер Гасли (Альпин) - 0 Джек Дуэн (Альпин) - 0 Нико Гюлькенберг (Заубер) – 0 Габриэль Бортолето (Заубер) - 0

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. За лучший круг гонки пилот получит +1 балл, если он финишировал в ТОП-10.

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с положением команд в Кубке конструкторов.

ТОП-5 личного зачета пилотов сезона-2024:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 403 очка Ландо Норрис (Макларен) - 340 Шарль Леклер (Феррари) - 319 Оскар Пиастри (Макларен) - 268 Карлос Сайнс (Феррари) - 259

ТОП-5 личного зачета пилотов сезона-2023: