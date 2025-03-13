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Автоспорт

Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Предлагаем ознакомиться с положением гонщиков в индивидуальном зачете.
Сегодня, 10:00
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

На сезон Формулы-1 в 2025 году запланировано провести 24 Гран-при.

Как и в прошлом году, по ходу сезона гонщикам предстоит принять участие в спринтерских гонках, которых снова будет шесть. Спринт пройдет на этапах в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

Для спринта и Гран-при проводятся отдельные квалификации. Если во время этапа будет проходить спринт, уик-энд будет выглядеть следующим образом:

  • 1-й день: практика и квалификация спринта
  • 2-й день: спринт и квалификация Гран-при
  • 3-й день: Гран-при

Очками будут награждаться первые восемь пилотов: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 6 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 4 балла, 6 место – 3 балла, 7 место – 2 балла, 8 место – 1 балл.

Личный зачет пилотов сезона-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 0
  2. Лиам Лоусон (Ред Булл) - 0
  3. Ландо Норрис (Макларен) - 0
  4. Оскар Пиастри (Макларен) - 0
  5. Шарль Леклер (Феррари) - 0
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) - 0
  7. Джордж Расселл (Мерседес) - 0
  8. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) - 0
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 0
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 0
  11. Юки Цунода (Рейсинг Буллз) - 0
  12. Исаак Хаджар (Рейсинг Буллз) - 0
  13. Александр Албон (Уильямс) - 0
  14. Карлос Сайнс (Уильямс) - 0
  15. Эстебан Окон (Хаас) - 0
  16. Оливер Берман (Хаас) - 0
  17. Пьер Гасли (Альпин) - 0
  18. Джек Дуэн (Альпин) - 0
  19. Нико Гюлькенберг (Заубер) – 0
  20. Габриэль Бортолето (Заубер) - 0

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. За лучший круг гонки пилот получит +1 балл, если он финишировал в ТОП-10.

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с положением команд в Кубке конструкторов.

ТОП-5 личного зачета пилотов сезона-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 403 очка
  2. Ландо Норрис (Макларен) - 340
  3. Шарль Леклер (Феррари) - 319
  4. Оскар Пиастри (Макларен) - 268
  5. Карлос Сайнс (Феррари) - 259

ТОП-5 личного зачета пилотов сезона-2023:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 575 очков
  2. Серхио Перес (Ред Булл) - 285
  3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 234
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 206
  5. Шарль Леклер (Феррари) - 206
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