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Автоспорт

Бразильский талант официально станет пилотом Хаас в сезоне-2027

Лидер Формулы-2 Рафаэль Камара в следующем году дебютирует в Формуле-1.
Сегодня, 23:12       Автор: Игорь Мищук
Рафаэль Камара / Getty Images
Рафаэль Камара / Getty Images

Гонщик молодежной программы Феррари и текущий лидер Формулы-2 Рафаэль Камара в сезоне-2027 стане пилотом Хаас.

Об этом сообщает официальный сайт американской команды.

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21-летний талант подписал с Хаас долгосрочный контракт и в следующем году дебютирует в Формуле-1.

Ожидается, что в составе американской команды бразильский гонщик должен будет заменить Эстебана Окона.

Камара сейчас выступает за Инвикта Рейсинг и на данный момент возглавляет личный зачет пилотов  чемпионата Формулы-2. В 2025 году бразилец стал чемпионом Формулы-3.

Ранее сообщалось, что Окон может сохранить место в Формуле-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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