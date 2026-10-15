Бразильский талант официально станет пилотом Хаас в сезоне-2027

Лидер Формулы-2 Рафаэль Камара в следующем году дебютирует в Формуле-1.

Гонщик молодежной программы Феррари и текущий лидер Формулы-2 Рафаэль Камара в сезоне-2027 стане пилотом Хаас.

Об этом сообщает официальный сайт американской команды.

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21-летний талант подписал с Хаас долгосрочный контракт и в следующем году дебютирует в Формуле-1.

Signed, sealed, delivered. 🇧🇷✍️ We're excited to announce the signing of Rafael Câmara on a multi-year contract. The Brazilian racer will make the step up to Formula 1 at the start of the 2027 season. #HaasF1 #F1 https://t.co/C4AsVgGgw8 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

Ожидается, что в составе американской команды бразильский гонщик должен будет заменить Эстебана Окона.

Камара сейчас выступает за Инвикта Рейсинг и на данный момент возглавляет личный зачет пилотов чемпионата Формулы-2. В 2025 году бразилец стал чемпионом Формулы-3.

Ранее сообщалось, что Окон может сохранить место в Формуле-1.

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