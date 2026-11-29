В воскресенье, 29 ноября, Барселона отправилась в гости к Депортиво.

Уже на второй минуте матча Ямаль точным ударом в нижний угол открыл счет. И почти сразу же Обамеянг изящным парашютом вернул паритет на поле.

Тем не менее равный счет снова недолго продержался. Ольмо вывел каталонцев вперед к 21-й минуте, а далее до конца тайма счет не менялся.

Со стартом второго тайма Барселона снова вышла вперед после гола Рафиньи, а до конца матча бразилец успел оформить хет-трик и сделать счет разгромным.

Статистика матча Депортиво - Барселона 14-го тура Ла Лиги

Депортиво - Барселона 1:5

Голы: Обамеянг, 5 - Ямаль, 2, Ольмо, 20, Рафинья, 50, 83, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 2.95

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 7 - 23

Удары в створ: 5 - 12

Угловые: 4 - 8

Фолы: 15 - 8

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