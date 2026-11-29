Меркушина в топ-18 женского спринта в Контиолахти
В воскресенье, 29 ноября, завершился первый этап Кубка мира по биатлону женским спринтом в Контиолахти.
Украину в этой гонке представляли Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк и Елена Городна.
Лучших результатов сумела добиться Меркушина, которая пройдя дистанцию без промахов, финишировала на 18-й позиции.
Остальные украинки не сумели добраться до зачетной зоны.
Победу в спринте одержала Эльвира Эберг, которая с одним промахом на полторы секунды сумела опередить француженку Берза-Буше.
Кубок мира. Контиолахти. Спринт (женщины)
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+1) - 21:05.6 минуты
- Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) - +1.5 секунды
- Камила Жук (Польша, 0+0) - +6.4
...
18. Александра Меркушина (Украина, 0+0) - +46.1 секунды
49. Елена Городна (Украина, 0+1) - 1:33.6
59. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2) - +1:50.9
70. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+1) - +2:18.2
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!