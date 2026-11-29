Украинский биатлонист Тарас Лесюк попал в топ-15 мужской гонки преследования на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре. Победу одержал норвежец Каспер Калкенберг.

Лесюк начал гонку с чистой стрельбы на двух лежачих рубежах и претендовал на место среди лидеров. После первой половины дистанции украинец занимал 12-ю позицию, однако стрельба стоя оказалась для него менее удачной. На третьем огневом рубеже Тарас допустил два промаха, а на четвертом не закрыл еще одну мишень. В итоге он финишировал 15-м, уступив победителю 2 минуты 28,9 секунды.

Богдан Цымбал также не сумел пройти дистанцию без ошибок на стрельбище. Украинец заработал пять штрафных кругов и занял 43-е место, проиграв Калкенбергу 4 минуты 42,5 секунды.

Победителем гонки стал представитель Норвегии Каспер Калкенберг, который закрыл все 20 мишеней. Его соотечественник Эйнар Гедегарт, имевший отличные шансы на победу, серьезно осложнил себе задачу из-за восьми промахов на огневых рубежах. Несмотря на это, он сумел финишировать вторым с отставанием 39,8 секунды.

Третье место занял француз Лео Карлье. Он уступил победителю 49,5 секунды.

Кстати, можно почитать, что известно о скандальном интервью Меркушиной и как на него отреагировали в сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!