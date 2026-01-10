iSport.ua
Русский Українська

Украина сделает замену в составе мужской сборной на следующий этап Кубка мира

Тарас Лесюк вернется в команду на соревнованиях в Рупольдинге.
Сегодня, 19:48       Автор: Игорь Мищук
Тарас Лесюк / Getty Images
Тарас Лесюк / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону сделает одну замену на пятый этап Кубка мира, который состоится в немецком Рупольдинге.

Как сообщает Biathlonnews, после болезни к соревнованиям вернется Тарас Лесюк. В составе команды он заменит Дениса Насыко.

Читай также: Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе

Также стало известно, что Богдан Цымбал пропускал гонку преследование в Оберхофе из-за болезни.

Напомним, что пятый этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 14 по 18 января.

На ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рупольдинг Денис Насыко сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Тарас Лесюк

Статьи по теме

Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе
Франция триумфовала в женской эстафете Оберхофа Франция триумфовала в женской эстафете Оберхофа
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
Кубок африканских наций-2025: Нигерия вышла в полуфинал, одолев Алжир, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром Кубок африканских наций-2025: Нигерия вышла в полуфинал, одолев Алжир, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Другие страны20:00
Кубок африканских наций-2025: Нигерия вышла в полуфинал, одолев Алжир, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром
Европа19:58
Астон Вилла рассмотрит возвращение бывшего форварда
Биатлон19:48
Украина сделает замену в составе мужской сборной на следующий этап Кубка мира
Европа19:15
Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити
Европа18:59
Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии
Европа18:58
Манчестер Сити устроил избиение представителю третьего дивизиона в Кубке Англии
Киберспорт18:15
NaVi обыграли Team Lynx в нижней сетке квалификации DreamLeague Season 28
Футзал18:10
Экстра-лига по футзалу: Атлетик дожал Авалон, ХИТ разгромил Тайр Эксперт, Кардинал переиграл Ураган
Биатлон17:55
Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе
Европа17:54
Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK