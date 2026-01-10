Украина сделает замену в составе мужской сборной на следующий этап Кубка мира

Тарас Лесюк вернется в команду на соревнованиях в Рупольдинге.

Мужская сборная Украины по биатлону сделает одну замену на пятый этап Кубка мира, который состоится в немецком Рупольдинге.

Как сообщает Biathlonnews, после болезни к соревнованиям вернется Тарас Лесюк. В составе команды он заменит Дениса Насыко.

Читай также: Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе

Также стало известно, что Богдан Цымбал пропускал гонку преследование в Оберхофе из-за болезни.

Напомним, что пятый этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 14 по 18 января.

На ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!