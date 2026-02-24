Претендент на Хрустальный глобус перенес операцию

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель пропустит грядущий этап Кубка мира. Один из лидеров сезона был прооперирован, сообщает FISI.

Победителю четырех гонок в кампании 2025/26 стало плохо во время масс-старта на Олимпиаде-2026. Джакомелю сделали абляцию сердца. Обследование выявило у него нарушение проводимости предсердий.

На днях Джакомеля выпишут из больницы. Ориентировочно через две недели итальянца ждет плановое обследование. Если реабилитация будет успешной, он сможет вернуться к тренировкам перед двумя финальными этапами сезона.

К слову, мужская сборная Украины определилась с составом в финском Контиолахти.

