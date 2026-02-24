Экс-звезда Ливерпуля может переехать на болота

Бывшая звезда Ливерпуля Филипе Коутиньо интересен клубу с болот, сообщают тамошние сми.

Напомним, что бразилец накануне разорвал контракт с Васко да Гамой после ухудшившихся отношений с болельщиками.

Коутиньо выступал за бразильский клуб и июня 2025 года, а до этого играл там же, но в аренде.

В итоге свободного 33-летнего футболиста планирует пригласить цска, однако даже в клубе мало верят в подобный сценарий.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок МЮ не может найти себе новый клуб.

