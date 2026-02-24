Алавес - Жирона 2:2: видео голов и лучших моментов матча 23.02.2026

В понедельник, 23 февраля, Алавес принимал на своем поле Жирону в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда с голами своих украинских исполнителей разошлась миром с соперником, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Жирона пропустила уже в дебюте встречи от Лукаса Бойе, однако на 31-й минуте Владислав Ванат восстановил паритет, замкнув дальнюю стойку после навеса с углового и скидки от партнера.

На 73-й минуте Виктор Цыганков вывел вперед уже каталонцев, результативно завершив атаку своей команды после разрезной передачи. Все же под занавес матча тот же Бойе вырвал для Алавеса ничью.

Вашему вниманию видео всех голов матча Алавес - Жирона в 25-м туре Ла Лиги:

Алавес - Жирона 2:2

Голы: Бойе, 5, 89 - Ванат, 31 Цыганков, 73

Алавес: Сивера - Хонни, Парада, Теналья - Юси, Бланко (Гевара, 88), Ибаньес (Суарес, 77), Перес (Калебе, 77) - Аленья (Манас, 88), Мартинес, Бойе.

Жирона: Гассанига - Мартинес, Блинд, Витор Роке, Ринкон - Витсель, Мартин (Эчеверри, 61), Лемар (Бельтран, 61) - Хиль (Франсес, 84), Ванат (Унахи, 68), Цыганков (Стуани, 85).

Предупреждения: Мартинес, Юси, - Эчеверри, Бельтран.

Источник: MEGOGO

