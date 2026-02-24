iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Алавес - Жирона 2:2: видео голов и лучших моментов матча 23.02.2026

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 08:40       Автор: Игорь Мищук
Жирона сыграла вничью с Алавесом / Getty Images
Жирона сыграла вничью с Алавесом / Getty Images

В понедельник, 23 февраля, Алавес принимал на своем поле Жирону в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда с голами своих украинских исполнителей разошлась миром с соперником, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Читай также: Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом

Жирона пропустила уже в дебюте встречи от Лукаса Бойе, однако на 31-й минуте Владислав Ванат восстановил паритет, замкнув дальнюю стойку после навеса с углового и скидки от партнера.

На 73-й минуте Виктор Цыганков вывел вперед уже каталонцев, результативно завершив атаку своей команды после разрезной передачи. Все же под занавес матча тот же Бойе вырвал для Алавеса ничью.

Вашему вниманию видео всех голов матча Алавес - Жирона в 25-м туре Ла Лиги:

Алавес - Жирона 2:2

Голы: Бойе, 5, 89 - Ванат, 31 Цыганков, 73

Алавес: Сивера - Хонни, Парада, Теналья - Юси, Бланко (Гевара, 88), Ибаньес (Суарес, 77), Перес (Калебе, 77) - Аленья (Манас, 88), Мартинес, Бойе.

Жирона: Гассанига - Мартинес, Блинд, Витор Роке, Ринкон - Витсель, Мартин (Эчеверри, 61), Лемар (Бельтран, 61) - Хиль (Франсес, 84), Ванат (Унахи, 68), Цыганков (Стуани, 85).

Предупреждения: Мартинес, Юси, - Эчеверри, Бельтран.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес Чемпионат Испании Ла Лига видео голов обзор матча Виктор Цыганков Жирона Владислав Ванат видео матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом
Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира
НБА: Юта с Михайлюком уступила Хьюстону, Сан-Антонио одолел Детройт, Сакраменто прервал серию поражений НБА: Юта с Михайлюком уступила Хьюстону, Сан-Антонио одолел Детройт, Сакраменто прервал серию поражений
Легендарную горнолыжницу выписали из больницы после жуткого падения на Олимпиаде-2026 Легендарную горнолыжницу выписали из больницы после жуткого падения на Олимпиаде-2026

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Биатлон10:29
Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира
НБА09:48
НБА: Юта с Михайлюком уступила Хьюстону, Сан-Антонио одолел Детройт, Сакраменто прервал серию поражений
Олимпийские игры09:15
Легендарную горнолыжницу выписали из больницы после жуткого падения на Олимпиаде-2026
Лига Чемпионов08:50
Лига чемпионов: превью 1/16 финала – сможет ли отыграться Интер?
Европа08:40
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Бокс07:58
Мейвезер и Пакьяо официально договорились о реванше
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
Бокс00:46
Иноуэ получил дату следующего поединка
Теннис00:25
Ястремская неожиданно проиграла на старте Merida Open
Европа00:14
Жирона с голами украинцев расписала ничью с Алавесом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK