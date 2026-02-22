iSport.ua
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года

Представляем Вашему вниманию расписание гоночных уик-эндов в 2025 году.
Сегодня, 12:35
Гран-при Мексики / Getty Images
Гран-при Мексики / Getty Images

В 77-м розыгрыше чемпионата мира по Формуле-1 фанатов ждут множество новшеств.

Впервые на решетке появится 11-я команда - Кадиллак, изменения в рядах мотористов, новый технический регламент и первое в истории Гран-при Мадрида.

Первый Гран-при пройдет в Австралии (6 марта), последний - в Абу-Даби (4 декабря).

Расписание Гран-при и результаты заездов:

  1. Гран-при Австралии (6-8 марта)
  2. Гран-при Китая (13-15 марта)
  3. Гран-при Японии (27-29 марта)
  4. Гран-при Бахрейна (10-12 апреля)
  5. Гран-при Саудовской Аравии (17-19 апреля)
  6. Гран-при США, Майами (1-3 мая)
  7. Гран-при Канады (22-24 мая) 
  8. Гран-при Монако (5-7 июня)
  9. Гран-при Барселоны (12-14 июня)
  10. Гран-при Австрии (26-28 июня)
  11. Гран-при Великобритании (3-5 июля) 
  12. Гран-при Бельгии (17-19 июля) 
  13. Гран-при Венгрии (24-26 июля)
  14. Гран-при Нидерландов (21-23 августа)
  15. Гран-при Италии (4-6 сентября)
  16. Гран-при Мадрида (11-13 сентября)
  17. Гран-при Азербайджана (25-26 сентября)
  18. Гран-при Сингапура (9-11 октября)
  19. Гран-при США, Остин (23-25 октября)
  20. Гран-при Мексики (30 октября - 1 ноября)
  21. Гран-при Бразилии (6-8 ноября)
  22. Гран-при США, Лас-Вегас (19-21 ноября)
  23. Гран-при Катара (27-29 ноября)
  24. Гран-при Абу-Даби (4-6 декабря)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

