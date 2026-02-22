Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
Представляем Вашему вниманию расписание гоночных уик-эндов в 2025 году.
В 77-м розыгрыше чемпионата мира по Формуле-1 фанатов ждут множество новшеств.
Впервые на решетке появится 11-я команда - Кадиллак, изменения в рядах мотористов, новый технический регламент и первое в истории Гран-при Мадрида.
Первый Гран-при пройдет в Австралии (6 марта), последний - в Абу-Даби (4 декабря).
Расписание Гран-при и результаты заездов:
- Гран-при Австралии (6-8 марта)
- Гран-при Китая (13-15 марта)
- Гран-при Японии (27-29 марта)
- Гран-при Бахрейна (10-12 апреля)
- Гран-при Саудовской Аравии (17-19 апреля)
- Гран-при США, Майами (1-3 мая)
- Гран-при Канады (22-24 мая)
- Гран-при Монако (5-7 июня)
- Гран-при Барселоны (12-14 июня)
- Гран-при Австрии (26-28 июня)
- Гран-при Великобритании (3-5 июля)
- Гран-при Бельгии (17-19 июля)
- Гран-при Венгрии (24-26 июля)
- Гран-при Нидерландов (21-23 августа)
- Гран-при Италии (4-6 сентября)
- Гран-при Мадрида (11-13 сентября)
- Гран-при Азербайджана (25-26 сентября)
- Гран-при Сингапура (9-11 октября)
- Гран-при США, Остин (23-25 октября)
- Гран-при Мексики (30 октября - 1 ноября)
- Гран-при Бразилии (6-8 ноября)
- Гран-при США, Лас-Вегас (19-21 ноября)
- Гран-при Катара (27-29 ноября)
- Гран-при Абу-Даби (4-6 декабря)
