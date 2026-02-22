iSport.ua
Звезда Баварии рискует пропустить 1/8 финала Лиги чемпионов

Альфонсо Дэвис получил травму.
Сегодня, 10:47       Автор: Андрей Безуглый
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис выбыл с повреждением, пишет Bayern & Germany.

Канадец получил травму задней поверхности бедра в игре с Айнтрахтом и пропустит, предположительно, около трех недель.

Таким образом Дэвис пропустит матч против Боруссии 28 февраля, а также, вероятно, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 10/11 марта.

Также под вопросом будет его участие в матче с Байером 14 марта и в ответном матче еврокубка.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел лишь 12 матчей и отличился одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Георгий Судаков рискует пропустить еврокубковый поединок.

