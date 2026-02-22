iSport.ua
Русский Українська

Гарсия уверенно отобрал чемпионский титул у Барриоса

27-летний американец выдал лучший бой в жизни.
Сегодня, 08:59       Автор: Андрей Безуглый
Райан Гарсия - Марио Барриос / Getty Images
Райан Гарсия - Марио Барриос / Getty Images

В ночь на воскресенье, 22 февраля, в Лас-Вегасе состоялся бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC между мексиканцем Марио Баррисом и американцем Райаном Гарсией.

27-летний претендент начал бой ярко, отправив соперника в нокдаун уже на первых же секундах боя.

Тем не менее Барриос попытался оказать сопротивление, однако Гарсия выдал один из лучших боев в своей жизни, полностью доминируя над соперником.

Гарсия легко превзошел мексиканца в точности и скорости. Барриос постоянно искал опции для победы, однако соперник действовал уверенно и в защите, перебивая и на ближней, и на средней дистанциях.

В итоге, после 12-ти раундов, Райан Гарсия был признан победителем боя по решению судей (120-107, 119-108, 118-109) и выиграл свой первый чемпионский титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гарсия марио барриос

Статьи по теме

Райан Гарсия проведёт бой за титул WBC Райан Гарсия проведёт бой за титул WBC
Райан Гарсия сообщил, сколько ему готовы были заплатить за бой с Джейком Полом Райан Гарсия сообщил, сколько ему готовы были заплатить за бой с Джейком Полом
Райан Гарсия анонсировал свой ближайший бой, который будет титульным Райан Гарсия анонсировал свой ближайший бой, который будет титульным
Нидерланды установили рекордную серию на Олимпиаде Нидерланды установили рекордную серию на Олимпиаде

Видео

НБА: Финикс дожал Орландо, Сан-Антонио обыграл Сакраменто
НБА: Финикс дожал Орландо, Сан-Антонио обыграл Сакраменто

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры11:32
Нидерланды установили рекордную серию на Олимпиаде
Европа10:47
Звезда Баварии рискует пропустить 1/8 финала Лиги чемпионов
ЧМ-202610:10
"Деньги, деньги, деньги": Бывший президент ФИФА раскритиковал ЧМ-2026
Теннис09:33
Ястремская узнала соперницу на турнире в Испании
Бокс08:59
Гарсия уверенно отобрал чемпионский титул у Барриоса
Другие страны08:17
Интер Майами с Месси был разбит Лос-Анджелесом
НБА07:45
НБА: Финикс дожал Орландо, Сан-Антонио обыграл Сакраменто
Европа07:22
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
Олимпийские игры00:55
Милан-Кортина 2026: Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады
Олимпийские игры00:40
Олимпиада-2026, хоккей: Финляндия разгромила Словакию в матче за бронзовые медали
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK