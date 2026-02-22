Гарсия уверенно отобрал чемпионский титул у Барриоса

В ночь на воскресенье, 22 февраля, в Лас-Вегасе состоялся бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC между мексиканцем Марио Баррисом и американцем Райаном Гарсией.

27-летний претендент начал бой ярко, отправив соперника в нокдаун уже на первых же секундах боя.

Тем не менее Барриос попытался оказать сопротивление, однако Гарсия выдал один из лучших боев в своей жизни, полностью доминируя над соперником.

Гарсия легко превзошел мексиканца в точности и скорости. Барриос постоянно искал опции для победы, однако соперник действовал уверенно и в защите, перебивая и на ближней, и на средней дистанциях.

В итоге, после 12-ти раундов, Райан Гарсия был признан победителем боя по решению судей (120-107, 119-108, 118-109) и выиграл свой первый чемпионский титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!