Манчестер Сити - Ньюкасл 2:1: обзор матча и результат игры 21.02.2026

В субботу, 21 февраля, Манчестер Сити принимал на своем поле Ньюкасл в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы успешно продолжила погоню за лидирующим Арсеналом, одержав победу над середняком чемпионата со счетом 2:1.

Все голы в противостоянии пришлись на первый тайм, а героем встречи стал 20-летний полузащитник Манчестер Сити Нико О'Райли, который отличился двумя забитыми мячами.

Хавбек "горожан" вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте, когда сильным ударом с линии штрафной пробил голкипера Ника Поупа. Ньюкаслу удалось отыграться на 22-й минуте усилиями Льюиса Холла, который после углового решился на дальний удар, а мяч рикошетом от Райана Аит-Нури оказался в воротах Сити.

Тем не менее равенство в счете продержалось всего пять минут. Эрлинг Холанд выполнил подачу с правого фланга на дальнюю стойку, а О'Райли с линии вратарской головой отправил мяч в сетку, оформив дубль.

Манчестер Сити с 56 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Арсенала на два пункта. Ньюкасл расположился на десятой позиции, имея в своем активе 36 баллов.

Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл 27-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Ньюкасл 2:1

Голы: О'Райли, 14, 27 - Холл, 22

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 0.58

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 7 - 7

Угловые: 5 - 5

Фолы: 12 - 13

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш (Хусанов, 46), Геи, Аит-Нури - Родри - Сэменьо (Фоден, 87), Силва, О'Райли - Холланд, Мармуш (Шерки, 58).

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Тиав, Берн, Холл - Рэмзи, Тонали, Уиллок (Барнс, 60) - Эланга (Мерфи, 78), Вольтемаде (Жоэлинтон, 60), Гордон (Осула, 78).

Предупреждения: Диаш, Силва - Берн, Уиллок, Барнс, Триппьер, Жоэлинтон.

