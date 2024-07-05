Париж-2024: Медальный зачет Олимпийских игр

Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе во французской столице Париже, где в последний раз Игры проходили в 1924 году.

Париж станет вторым городом в истории, который трижды будет принимать Олимпиаду (1900, 1924 и 2024) после Лондона (Великобритания).

В 2017 году МОК принял решение, что летние Олимпийские игры пройдут в Париже.

Традиционно успешность стран-участниц Олимпийских игр определяется по медальному зачету. Он формируется по количеству и качеству выигранных наград представителями сборных в разных дисциплинах, которые представлены на Олимпиаде.

Олимпиада в Париже 2024: Медальный зачет

Старт Игр 26 июля

Олимпийские игры во Франции стартуют 26 июля. Сами соревнования начнутся еще за два дня до Церемонии открытия (регби, футбол, гандбол и стрельба из лука).

В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Были добавлены четыре новые дисциплины: брейкинг (брейк-данс), скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов наград.

На прошлых летних Олимпийских играх, которые состоялись в японском Токио, итоговым лидером медального зачета стала сборная США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых медалей (113).

На втором месте оказались китайцы (88 наград), а тройку лучших замкнули японцы (58).

Украина в Токио завоевала 19 медалей - одно золото (Жан Беленюк в борьбе), шесть серебряных и 12 бронзовых.