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Юношеские Олимпийские игры-2026: кто представит Украину

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав делегации на IV летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.
Сегодня, 20:54       Автор: Сергей Носенко
Юношеская Олимпиада в Дакаре / Getty Images
Юношеская Олимпиада в Дакаре / Getty Images

Украина будет представлена на соревнованиях в 14 видах спорта.

В состав команды вошли 38 спортсменов — 11 юношей и 27 девушек.

Украинские спортсмены выступят в следующих дисциплинах:

  • Бадминтон: девушки — Варвара Попережай
  • Баскетбол 3х3: девушки — Мария Гулямова, Далила Мурзова, Доминика Мурзова, Мария Маркив
  • Брейкинг: девушки — Николь Джурик
  • Бокс: девушки — Полина Ковера, Евангелина Петрук
  • Велоспорт, шоссе: девушки — Анастасия Сатурова, юноши — Дмитрий Старовойтов
  • Академическая гребля: девушки — Виктория Радченко, юноши — Николай Томчай
  • Спортивная гимнастика: девушки — Яна Проценко, юноши — Максим Борисов
  • Дзюдо: юноши — Хазар Гейдаров
  • Легкая атлетика: девушки — Милания Кохан, Дарина Козка, Анастасия Ковальчук, юноши — Виталий Тарасюк
  • Плавание: девушки — Таисия Ларионова, юноши — Кирилл Малесик
  • Пляжная борьба: девушки — Ирина Бухитна, юноши — Дмитрий Головенко, Никита Кузьменко, Тимур Малышевский, Кирилл Нагирный
  • Ушу: юноши — Никита Кучерук
  • Фехтование: девушки — Алина Дмитрук
  • Футзал: девушки — Аделина Власенко, Алина Гордиенко, Кира Гуленко, Эвелина Завгородняя, Ангелина Запорожец, Маргарита Ручка, Полина Серых, Оксана Шевчук, Ева Щавинская, Валерия Юхновец.

Главными медальными претендентами в составе Украины называют Алину Дмитрук и Миланию Кохан. Дмитрук — серебряный призер чемпионата мира среди кадетов в личном турнире по фехтованию на шпагах, а также чемпионка мира в командном первенстве.

Кохан является сестрой украинского метателя молота Михаила Кохана. Милания — чемпионка Европы U18 в своей дисциплине.

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре станут первыми в истории олимпийскими соревнованиями такого масштаба на африканском континенте. В программе Игр — 25 соревновательных и 10 показательных видов спорта, а участие примут около 2700 спортсменов.

Кстати, участники Олимпийских игр, начиная с Милана‑2026, смогут претендовать на грант от МОК.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада

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