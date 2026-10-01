Юношеские Олимпийские игры-2026: кто представит Украину
Украина будет представлена на соревнованиях в 14 видах спорта.
В состав команды вошли 38 спортсменов — 11 юношей и 27 девушек.
Украинские спортсмены выступят в следующих дисциплинах:
- Бадминтон: девушки — Варвара Попережай
- Баскетбол 3х3: девушки — Мария Гулямова, Далила Мурзова, Доминика Мурзова, Мария Маркив
- Брейкинг: девушки — Николь Джурик
- Бокс: девушки — Полина Ковера, Евангелина Петрук
- Велоспорт, шоссе: девушки — Анастасия Сатурова, юноши — Дмитрий Старовойтов
- Академическая гребля: девушки — Виктория Радченко, юноши — Николай Томчай
- Спортивная гимнастика: девушки — Яна Проценко, юноши — Максим Борисов
- Дзюдо: юноши — Хазар Гейдаров
- Легкая атлетика: девушки — Милания Кохан, Дарина Козка, Анастасия Ковальчук, юноши — Виталий Тарасюк
- Плавание: девушки — Таисия Ларионова, юноши — Кирилл Малесик
- Пляжная борьба: девушки — Ирина Бухитна, юноши — Дмитрий Головенко, Никита Кузьменко, Тимур Малышевский, Кирилл Нагирный
- Ушу: юноши — Никита Кучерук
- Фехтование: девушки — Алина Дмитрук
- Футзал: девушки — Аделина Власенко, Алина Гордиенко, Кира Гуленко, Эвелина Завгородняя, Ангелина Запорожец, Маргарита Ручка, Полина Серых, Оксана Шевчук, Ева Щавинская, Валерия Юхновец.
Главными медальными претендентами в составе Украины называют Алину Дмитрук и Миланию Кохан. Дмитрук — серебряный призер чемпионата мира среди кадетов в личном турнире по фехтованию на шпагах, а также чемпионка мира в командном первенстве.
Кохан является сестрой украинского метателя молота Михаила Кохана. Милания — чемпионка Европы U18 в своей дисциплине.
Юношеские Олимпийские игры в Дакаре станут первыми в истории олимпийскими соревнованиями такого масштаба на африканском континенте. В программе Игр — 25 соревновательных и 10 показательных видов спорта, а участие примут около 2700 спортсменов.
Кстати, участники Олимпийских игр, начиная с Милана‑2026, смогут претендовать на грант от МОК.
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