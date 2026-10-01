Юношеские Олимпийские игры-2026: кто представит Украину

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав делегации на IV летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.

Украина будет представлена на соревнованиях в 14 видах спорта.

В состав команды вошли 38 спортсменов — 11 юношей и 27 девушек.

Украинские спортсмены выступят в следующих дисциплинах:

Бадминтон: девушки — Варвара Попережай

Баскетбол 3х3: девушки — Мария Гулямова, Далила Мурзова, Доминика Мурзова, Мария Маркив

Брейкинг: девушки — Николь Джурик

Бокс: девушки — Полина Ковера, Евангелина Петрук

Велоспорт, шоссе: девушки — Анастасия Сатурова, юноши — Дмитрий Старовойтов

Академическая гребля: девушки — Виктория Радченко, юноши — Николай Томчай

Спортивная гимнастика: девушки — Яна Проценко, юноши — Максим Борисов

Дзюдо: юноши — Хазар Гейдаров

Легкая атлетика: девушки — Милания Кохан, Дарина Козка, Анастасия Ковальчук, юноши — Виталий Тарасюк

Плавание: девушки — Таисия Ларионова, юноши — Кирилл Малесик

Пляжная борьба: девушки — Ирина Бухитна, юноши — Дмитрий Головенко, Никита Кузьменко, Тимур Малышевский, Кирилл Нагирный

Ушу: юноши — Никита Кучерук

Фехтование: девушки — Алина Дмитрук

Футзал: девушки — Аделина Власенко, Алина Гордиенко, Кира Гуленко, Эвелина Завгородняя, Ангелина Запорожец, Маргарита Ручка, Полина Серых, Оксана Шевчук, Ева Щавинская, Валерия Юхновец.

Главными медальными претендентами в составе Украины называют Алину Дмитрук и Миланию Кохан. Дмитрук — серебряный призер чемпионата мира среди кадетов в личном турнире по фехтованию на шпагах, а также чемпионка мира в командном первенстве.

Кохан является сестрой украинского метателя молота Михаила Кохана. Милания — чемпионка Европы U18 в своей дисциплине.

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре станут первыми в истории олимпийскими соревнованиями такого масштаба на африканском континенте. В программе Игр — 25 соревновательных и 10 показательных видов спорта, а участие примут около 2700 спортсменов.

Кстати, участники Олимпийских игр, начиная с Милана‑2026, смогут претендовать на грант от МОК.

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