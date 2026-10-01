Бондарев продолжит карьеру в R-ace GP

Украинский гонщик Александр Бондарев присоединится к французской команде R-ace GP в сезоне-2027 и выступит в чемпионате Formula Regional European Championship (FREC).

Бондарев будет представлять R-ace GP в своем дебютном полном сезоне в FREC.

18-летний украинец является пилотом Williams F1 Team Driver Academy. В 2025 году он стал чемпионом E4 Rookie Championship, а в текущем сезоне выиграл чемпионат UAE4 Series.

"Я очень рад присоединиться к R-ace GP в своем дебютном сезоне в FREC, продолжая при этом получать поддержку Williams F1 Team Driver Academy. Formula Regional станет новым вызовом, которого я особенно жду. В конце прошлого сезона я завоевал поул и одержал победу в гонке, поэтому настроен с оптимизмом", — сказал Бондарев.

Руководитель R-ace GP Тибо де Мериндоль отметил выступления украинца на тестах этим летом.

"Тесты с Александром прошли очень позитивно — как с точки зрения его выступлений на трассе, так и его интеграции в команду. Его скорость, настрой и способность работать дают нам все основания подходить к сезону-2027 с большими амбициями", — заявил де Мериндоль.

R-ace GP — одна из ведущих команд в молодежных формулах. В FREC Бондарев перейдет после выступлений в младших сериях, сделав очередной шаг на пути к Формуле-1.

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