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Автоспорт

Рассел: "Я больше не чувствую себя потерянным"

Пилот Mercedes Джордж Рассел заявил, что вновь обрел уверенность в болиде и теперь рассчитывает регулярно бороться за победы.
Сегодня, 17:44       Автор: Сергей Носенко
Джордж Рассел / Getty Images
Джордж Рассел / Getty Images

Рассел выиграл Гран-при Азербайджана, одержав третью победу в сезоне и первую за три месяца. По словам гонщика, ему удалось лучше понять особенности машины, созданной под новый технический регламент.

"Я чувствую, что мои выступления достаточно сильны, чтобы бороться за победу неделю за неделей. Я знаю, что мне нужно от машины и от себя, и больше не чувствую себя потерянным", — заявил Рассел.

Британец признался, что в начале сезона ему пришлось сознательно менять привычный стиль пилотирования, чтобы адаптироваться к болиду Mercedes.

"Я провел несколько гонок, где мне приходилось думать о том, как внести эти коррективы. Сейчас все стало более интуитивным и естественным. Я могу просто сосредоточиться на быстрой езде", — отметил пилот.

Несмотря на 66 очков отставания от Антонелли, Рассел не считает борьбу за титул завершенной. До конца чемпионата остаются семь или восемь гонок.

"Конечно, в чемпионате есть большой дефицит, но впереди еще треть сезона, и еще так много может произойти. Я просто собираюсь идти от гонки к гонке. Я чувствую себя более единым с машиной и надеюсь, что обновление еще больше сыграет мне на руку", — сказал Рассел.

Сам Антонелли провел сложный уик-энд в Баку. После аварии в квалификации итальянец стартовал 16-м, но сумел подняться на пятое место.

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