Мерседес рискует потерять позиции после летней паузы

Получат штрафы, которые могут разрушить их сезон.

В Мерседесе ожидают штрафов для Антонелли и Расселла во второй половине сезона. Об этом сообщает PlanetF1.

Заместитель руководителя Мерседеса Брэдли Лорд признал, что их пилоты, вероятно, получат штрафы за замену компонентов силовой установки по ходу второй половины сезона.

По словам Лорда, команда уже израсходовала слишком много компонентов в первой части чемпионата, поэтому пройти оставшиеся гонки без превышения разрешённой квоты будет крайне сложно.

Напомним, что Антонелли уже использует четвёртый комплект деталей, тогда как Расселл — третий. Следовательно, следующие замены компонентов сверх установленной нормы приведут к штрафным санкциям.

Тем временем прямые конкуренты немецкого коллектива - Скудерия планируют изменить свой мотор.

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