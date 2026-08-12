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Футбол

"Приятно и интересно играть с таким соперником": Тренер Динамо оценил Карабах

Игорь Костюк высказался об ответном матче квалификации Лиги конференций.
Сегодня, 20:27       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал будущий ответный матч с Карабахом в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Наставник киевлян перед поединком оценил соперника своей команды.

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"Конечно, когда тренер длительное время работает с командой, у нее уже сформирована определенная система. Игроки хорошо понимают, как действовать, у команды есть сбалансированный состав. К тому же есть опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Приятно и интересно играть с таким соперником, ведь есть четкое понимание, как он действует и как мы должны действовать, чтобы ему противостоять. Это придает особую изюминку этой дуэли", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом поединке с Карабахом Динамо одержало минимальную победу 1:0. Ответный матч состоится в четверг, 13 августа, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карабах Динамо Киев Игорь Костюк

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