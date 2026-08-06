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Футбол

Динамо - Карабах 1:0: обзор матча и результат игры 06.08.2026

Киевская команда обеспечила себе небольшое преимущество перед ответным матчем.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Динамо обыграло Карабах / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Карабах / ФК Динамо Киев

В четверг, 6 августа, Динамо в польском Люблине принимало Карабах в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Подопечные Игоря Костюка сумели справиться с соперником в первой части противостояния, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Несмотря на то что в первом тайме Карабах имел существенное преимущество во владении мячом, а динамовцы больше действовали на контратаках, именно "бело-синим" удалось уже в начале матча открыть счет, забив, как оказалось в итоге, единственный мяч в этой встрече.

На 10-й минуте после выноса голкипера Тарас Михавко, опередив соперника, перехватил мяч в центре поля, а Владимир Бражко забросил ближе к штрафной, где Матвей Пономаренко в борьбе с защитником протолкнул мяч в ворота.

Ближе к концу первой половины встречи Карабах имел отличный шанс сравнять счет, однако украинский легионер азербайджанской команды Алексей Кащук не смог с близкого расстояния замкнуть на дальней скидку от партнера после подачи с углового.

Во втором тайме Динамо имело реальные возможности увеличить свое преимущество, но все же результат остался неизменным. Николай Шапаренко после выхода справа один на один с голкипером не попал в дальний угол, а удар Назара Волошина с отличной позиции пришелся в голову вратарю.

Карабах же на последних минутах встречи остался вдесятером. Цебраилс Макрецкис высоко поднятой ногой угодил в лицо Владиславу Кабаеву, за что арбитр выписал ему прямую красную карточку.

Ответный матч состоится в Азербайджане в четверг, 13 августа.

Статистика матча Динамо - Карабах 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Динамо - Карабах 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 3 - 11
Фолы: 17 - 9

Динамо: Суркис - Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак (Тымчик, 69) - Бражко, Рубчинский (Пихаленок, 88) - Герреро (Волошин, 69), Лонвейк (Шапаренко, 69), Редушко (Кабаев, 80) - Пономаренко.

Карабах: Кохальски - Макрецкис, Силва, Варконьи, Джафаркулиев (Ланга, 75) - Педро (Лобату, 75), Янкович (Монтьель, 79) - Муаддиб, Зубир, Сефас (Гурбанлы, 62) - Кащук (Боржес, 62).

Предупреждения: Дубинчак, Кендзера, Шапаренко - Силва.

Удаление: Макрецкис, 90+1 (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карабах Динамо Киев

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