Динамо - Карабах 1:0: обзор матча и результат игры 06.08.2026
В четверг, 6 августа, Динамо в польском Люблине принимало Карабах в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Подопечные Игоря Костюка сумели справиться с соперником в первой части противостояния, одержав минимальную победу со счетом 1:0.
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Несмотря на то что в первом тайме Карабах имел существенное преимущество во владении мячом, а динамовцы больше действовали на контратаках, именно "бело-синим" удалось уже в начале матча открыть счет, забив, как оказалось в итоге, единственный мяч в этой встрече.
На 10-й минуте после выноса голкипера Тарас Михавко, опередив соперника, перехватил мяч в центре поля, а Владимир Бражко забросил ближе к штрафной, где Матвей Пономаренко в борьбе с защитником протолкнул мяч в ворота.
Ближе к концу первой половины встречи Карабах имел отличный шанс сравнять счет, однако украинский легионер азербайджанской команды Алексей Кащук не смог с близкого расстояния замкнуть на дальней скидку от партнера после подачи с углового.
Во втором тайме Динамо имело реальные возможности увеличить свое преимущество, но все же результат остался неизменным. Николай Шапаренко после выхода справа один на один с голкипером не попал в дальний угол, а удар Назара Волошина с отличной позиции пришелся в голову вратарю.
Карабах же на последних минутах встречи остался вдесятером. Цебраилс Макрецкис высоко поднятой ногой угодил в лицо Владиславу Кабаеву, за что арбитр выписал ему прямую красную карточку.
Ответный матч состоится в Азербайджане в четверг, 13 августа.
Статистика матча Динамо - Карабах 3-го раунда квалификации Лиги конференций
Динамо - Карабах 1:0
Гол: Пономаренко, 10
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 3 - 11
Фолы: 17 - 9
Динамо: Суркис - Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак (Тымчик, 69) - Бражко, Рубчинский (Пихаленок, 88) - Герреро (Волошин, 69), Лонвейк (Шапаренко, 69), Редушко (Кабаев, 80) - Пономаренко.
Карабах: Кохальски - Макрецкис, Силва, Варконьи, Джафаркулиев (Ланга, 75) - Педро (Лобату, 75), Янкович (Монтьель, 79) - Муаддиб, Зубир, Сефас (Гурбанлы, 62) - Кащук (Боржес, 62).
Предупреждения: Дубинчак, Кендзера, Шапаренко - Силва.
Удаление: Макрецкис, 90+1 (прямая красная).
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