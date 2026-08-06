Сборная Украины получила нового тренера перед выступлением в элитном хоккейном дивизионе

Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера после возвращения в элитный дивизион чемпионата мира.

С национальной командой будет работать тренер юношеской и молодежной сборных Александр Бобкин.

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Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

"Подготовку к первому чемпионату мира после возвращения в элитный дивизион национальная сборная Украины проведет под руководством Александра Бобкина - многолетнего тренера юношеской и молодежной сборных Украины.

В сезоне 2021-2022 Александр Васильевич стал главным тренером сборных команд Украины U18 и U20. В 2023 году перешел на должность ассистента в команде U20. За время работы со сборными вывел команду U18 в Дивизион ІА, где выиграл три комплекта наград (два серебра и одну бронзу). Как ассистент главного тренера приложился к выходу команды U20 в Дивизион ІА", - говорится в заявлении федерации.

Напомним, ранее ФХУ не смогла договориться с Дмитрием Христичем и его тренерским штабом о продолжении сотрудничества.

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