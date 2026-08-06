iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Сборная Украины получила нового тренера перед выступлением в элитном хоккейном дивизионе

Александр Бобкин сменил во главе национальной команды Дмитрия Христича.
Вчера, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Александр Бобкин / ФХУ
Александр Бобкин / ФХУ

Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера после возвращения в элитный дивизион чемпионата мира.

С национальной командой будет работать тренер юношеской и молодежной сборных Александр Бобкин.

Читай также: Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027

Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

"Подготовку к первому чемпионату мира после возвращения в элитный дивизион национальная сборная Украины проведет под руководством Александра Бобкина - многолетнего тренера юношеской и молодежной сборных Украины.

В сезоне 2021-2022 Александр Васильевич стал главным тренером сборных команд Украины U18 и U20. В 2023 году перешел на должность ассистента в команде U20. За время работы со сборными вывел команду U18 в Дивизион ІА, где выиграл три комплекта наград (два серебра и одну бронзу). Как ассистент главного тренера приложился к выходу команды U20 в Дивизион ІА", - говорится в заявлении федерации.

Напомним, ранее ФХУ не смогла договориться с Дмитрием Христичем и его тренерским штабом о продолжении сотрудничества.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею фху

Статьи по теме

Сборная Украины после выхода в хоккейную элиту осталась без тренера Сборная Украины после выхода в хоккейную элиту осталась без тренера
Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА
Сборная Украины одержала вторую победу на ЧМ-2026 по хоккею Сборная Украины одержала вторую победу на ЧМ-2026 по хоккею
Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в рамках квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу
Украина18:15
Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела
Европа17:40
Ливерпуль готовит серьезное предложение по Барколя
Европа17:10
Середняк АПЛ подписал экс-игрока Арсенала
Шахматы16:25
Украинский гроссмейстер войдет в Зал мировой шахматной славы
Украина16:05
Россияне нанесли удар по стадиону клуба УПЛ
Европа15:29
Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной
Бокс14:41
"Два британца и самый большой британский бой": Промоутер Джошуа озвучил позицию по месту для поединка с Фьюри
Лига конференций13:59
"Было слишком жарко": Тренер Карабаха объяснил, чего не хватило в матче с Динамо
Бокс13:28
Стал известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK