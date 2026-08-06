"Мы знаем, откуда оно взялось": Менеджер рассказал, как в организм Паркера попал кокаин

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера, прокомментировал снятие с его клиента временного отстранения, которое было получено за проваленный тест на наркотики.

Представитель новозеландца отметил, что они знают, из-за какого члена команды кокаин попал в организм боксера, но не стал вдаваться в подробности, и считает, что это не было сделано умышленно.

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"Во время тренировочного лагеря ты фактически находишься в полной изоляции. Никто не заходит, никто не выходит. Именно поэтому посторонних и не допускают, чтобы избежать любого загрязнения, чтобы никто не принес грипп или какую-то другую болезнь. Но, очевидно, в этот раз произошло загрязнение. Мы все знаем, откуда оно взялось, и на этом все. Надеюсь, эта история наконец закрыта.

Изменит ли Джо что-то в подготовке? Безусловно. И это будет зависеть не только от него, но и от всех людей, которые его окружают. Теперь все будет гораздо строже.

Не думаю, что можно кого-то наказывать, потому что у некоторых людей бывают проблемы в жизни. Наказывать кого-то в такой ситуации очень сложно. Но, думаю, Джо, вероятно, немного перестроит свою команду, и мы все сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

На миллион процентов это не было сделано умышленно. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но это точно не было умышленно. Просто очень обидно, что так получилось. И, наверное, все это произошло из-за глупости", - сказал Браун в комментарии Playbook Boxing.

Напомним, ранее Паркер отреагировал на снятие бана за употребление наркотиков.

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