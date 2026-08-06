Бывший тренер Шахтера возглавил клуб из Саудовской Аравии
Саудовский Аль-Ахли объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Шахтера Марино Пушича.
54-летний специалист сменил во главе команды Маттиаса Яйссле, который ранее возглавил Ньюкасл.
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Как сообщает официальный сайт саудовского клуба, контракт с новым главным тренером рассчитан до июня 2028 года.
Al Ahli Club is pleased to announce the appointment of Marino Pusić as the new Head Coach of the First Team.— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 5, 2026
Welcome to Al Ahli, Coach! 💚 pic.twitter.com/knDs2PNwY2
Предыдущим местом работы Пушича была Аль-Джазира из ОАЭ, которая под его руководством заняла четвертое место в чемпионате и дошла до финала Кубка Президента.
До этого Пушич с октября 2023 года до мая 2025 года возглавлял Шахтер, с которым становился чемпионом в сезоне-2023/24 и дважды завоевал Кубок Украины.
Напомним, что Аль-Ахли в прошлом сезоне завершил чемпионат Саудовской Аравии на третьем месте, а также второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов Азии.
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