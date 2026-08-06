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Футбол

Бывший тренер Шахтера возглавил клуб из Саудовской Аравии

Марино Пушич сменил Маттиаса Яйссле, отправившегося работать в Ньюкасл.
Вчера, 15:12       Автор: Игорь Мищук
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Саудовский Аль-Ахли объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Шахтера Марино Пушича.

54-летний специалист сменил во главе команды Маттиаса Яйссле, который ранее возглавил Ньюкасл.

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Как сообщает официальный сайт саудовского клуба, контракт с новым главным тренером рассчитан до июня 2028 года.

Предыдущим местом работы Пушича была Аль-Джазира из ОАЭ, которая под его руководством заняла четвертое место в чемпионате и дошла до финала Кубка Президента.

До этого Пушич с октября 2023 года до мая 2025 года возглавлял Шахтер, с которым становился чемпионом в сезоне-2023/24 и дважды завоевал Кубок Украины.

Напомним, что Аль-Ахли в прошлом сезоне завершил чемпионат Саудовской Аравии на третьем месте, а также второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов Азии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Марино Пушич Чемпионат Саудовской Аравии

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