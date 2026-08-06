Бывший тренер Шахтера возглавил клуб из Саудовской Аравии

Саудовский Аль-Ахли объявил о назначении на пост главного тренера бывшего наставника Шахтера Марино Пушича.

54-летний специалист сменил во главе команды Маттиаса Яйссле, который ранее возглавил Ньюкасл.

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Как сообщает официальный сайт саудовского клуба, контракт с новым главным тренером рассчитан до июня 2028 года.

Al Ahli Club is pleased to announce the appointment of Marino Pusić as the new Head Coach of the First Team.



Welcome to Al Ahli, Coach! 💚 pic.twitter.com/knDs2PNwY2 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 5, 2026

Предыдущим местом работы Пушича была Аль-Джазира из ОАЭ, которая под его руководством заняла четвертое место в чемпионате и дошла до финала Кубка Президента.

До этого Пушич с октября 2023 года до мая 2025 года возглавлял Шахтер, с которым становился чемпионом в сезоне-2023/24 и дважды завоевал Кубок Украины.

Напомним, что Аль-Ахли в прошлом сезоне завершил чемпионат Саудовской Аравии на третьем месте, а также второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов Азии.

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