Экс-тренер Порту и Милана остался без работы после пятого места в Саудовской Аравии

Главный тренер Аль-Иттихада Сержиу Консейсау был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба представителя чемпионата Саудовской Аравии, клуб прекратил сотрудничество с 51-летним португальским специалистом из-за неутешительных результатов команды в этом сезоне.

Читай также: Усик поздравил Роналду с завоеванием чемпионства в Саудовской Аравии

"Это решение было принято после всестороннего анализа и оценки результатов команды за последний период в соответствии с целями и амбициями клуба на следующем этапе развития", - говорится в заявлении.

📝 | Contractual relationship with coach Sérgio Conceição terminated pic.twitter.com/hcywHIBwTL — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) June 1, 2026

Консейсау возглавил Аль-Иттихад в октябре 2025 года. Под руководством португальца саудовская команда завершила чемпионат на пятом месте в турнирной таблице, а также дошла до полуфинала Кубка Короля и четвертьфинала Азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионом Саудовской Аравии стал Ан-Наср с Криштиану Роналду в составе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!