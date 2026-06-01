Экс-тренер Порту и Милана остался без работы после пятого места в Саудовской Аравии

Аль-Иттихад отправил в отставку португальца Сержиу Консейсау.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Сержиу Консейсау / Getty Images
Главный тренер Аль-Иттихада Сержиу Консейсау был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба представителя чемпионата Саудовской Аравии, клуб прекратил сотрудничество с 51-летним португальским специалистом из-за неутешительных результатов команды в этом сезоне.

"Это решение было принято после всестороннего анализа и оценки результатов команды за последний период в соответствии с целями и амбициями клуба на следующем этапе развития", - говорится в заявлении.

Консейсау возглавил Аль-Иттихад в октябре 2025 года. Под руководством португальца саудовская команда завершила чемпионат на пятом месте в турнирной таблице, а также дошла до полуфинала Кубка Короля и четвертьфинала Азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионом Саудовской Аравии стал Ан-Наср с Криштиану Роналду в составе.

