Усик поздравил Роналду с завоеванием чемпионства в Саудовской Аравии

Украинский боксер обратился к звездному португальцу по случаю триумфа.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил Криштиану Роналду с завоеванием его первого трофея в Саудовской Аравии.

Накануне в заключительном туре саудовской лиги Ан-Наср с дублем звездного португальца одержал разгромную победу со счетом 4:1 над Дамаком и стал чемпионом страны.

По случаю этого триумфа украинский боксер обратился к Роналду у себя в Instagram, поздравив с чемпионством.

"Криштиану Роналду, ты снова доказал, что являешься настоящим чемпионом. Поздравляю тебя и всю команду с победой. Чемпионы", - написал Усик.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026.

