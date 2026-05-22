Усик поздравил Роналду с завоеванием чемпионства в Саудовской Аравии

Украинский боксер обратился к звездному португальцу по случаю триумфа.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил Криштиану Роналду с завоеванием его первого трофея в Саудовской Аравии.

Накануне в заключительном туре саудовской лиги Ан-Наср с дублем звездного португальца одержал разгромную победу со счетом 4:1 над Дамаком и стал чемпионом страны.

По случаю этого триумфа украинский боксер обратился к Роналду у себя в Instagram, поздравив с чемпионством.

"Криштиану Роналду, ты снова доказал, что являешься настоящим чемпионом. Поздравляю тебя и всю команду с победой. Чемпионы", - написал Усик.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Криштиану Роналду ан-наср Чемпионат Саудовской Аравии

