Ан-Наср с Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

В последнем туре португалец помог разгромить Дамак.
Сегодня, 22:59       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images

Ан-Наср стал чемпионом Саудовской Аравии.

В заключительном туре команда Криштиану Роналду разгромила Дамак 4:1, а сам португалец отметился дублем.

Таким образом по окончании чемпионата Ан-Наср опередил идущий вторым Аль-Хиляль на два очка.

Также стоит отметить, что для 41-летнего португальца это первый официальный трофей с 2021 года. Если не считать победу в Лиге наций со сборной Португалии.

