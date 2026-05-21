Ан-Наср с Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

Ан-Наср стал чемпионом Саудовской Аравии.

В заключительном туре команда Криштиану Роналду разгромила Дамак 4:1, а сам португалец отметился дублем.

Таким образом по окончании чемпионата Ан-Наср опередил идущий вторым Аль-Хиляль на два очка.

Также стоит отметить, что для 41-летнего португальца это первый официальный трофей с 2021 года. Если не считать победу в Лиге наций со сборной Португалии.

