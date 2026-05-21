iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игроки Саутгемптона готовят иск против клуба

Команда потеряет серьезные деньги.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Саутгемптон / Getty Images
Саутгемптон / Getty Images

Игроки Саутгемптона готовят иск против собственного клуба, пишет The Athletic.

Напомним, что "святых" исключили из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа за командами-соперниками.

Руководство клуба уже заявило, что намерено обжаловать решение, однако вскоре у них могут возникнуть другие проблемы.

Игроки команды не были задействованы в расследовании и узнали вердикт вместе с официальным релизом. Также они не имели никакого отношения к шпионажу.

Когда Саутгемптон вылетел в прошлом сезоне, игроки согласились на 40% уменьшение зарплаты, которая бы вернулась обратно, если бы они прошли в АПЛ.

Теперь команда советуется с юристами и PFA, чтобы найти решение. Не исключен также иск против собственной команды.

Ранее также сообщалось, что Харри Магуайр пропустит ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ан-Наср с Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии Ан-Наср с Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада по буллитам обыграла Норвегию, Финляндия разгромила Латвию Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада по буллитам обыграла Норвегию, Финляндия разгромила Латвию
Хавбек Реала может отправиться в Турцию Хавбек Реала может отправиться в Турцию
МЛС ведет переговоры о введение чистого игрового времени МЛС ведет переговоры о введение чистого игрового времени

Видео

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч УПЛ и Бундеслиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Игроки Саутгемптона готовят иск против клуба
Другие страны22:59
Ан-Наср с Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии
Европа и мир22:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада по буллитам обыграла Норвегию, Финляндия разгромила Латвию
Европа21:50
Хавбек Реала может отправиться в Турцию
Футбол21:10
МЛС ведет переговоры о введение чистого игрового времени
Европа20:00
Милан может вернуть в клуб титулованного ветерана
ЧМ-202619:20
Экс-капитан МЮ не поедет на ЧМ-2026
Теннис18:50
Калинина вышла в полуфинал турнира в Рабате
Европа18:08
Наполи предложил контракт именитому итальянскому специалисту
Украина17:33
Колос нанес поражение чемпиону Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK