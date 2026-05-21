Игроки Саутгемптона готовят иск против клуба

Игроки Саутгемптона готовят иск против собственного клуба, пишет The Athletic.

Напомним, что "святых" исключили из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа за командами-соперниками.

Руководство клуба уже заявило, что намерено обжаловать решение, однако вскоре у них могут возникнуть другие проблемы.

Игроки команды не были задействованы в расследовании и узнали вердикт вместе с официальным релизом. Также они не имели никакого отношения к шпионажу.

Когда Саутгемптон вылетел в прошлом сезоне, игроки согласились на 40% уменьшение зарплаты, которая бы вернулась обратно, если бы они прошли в АПЛ.

Теперь команда советуется с юристами и PFA, чтобы найти решение. Не исключен также иск против собственной команды.

