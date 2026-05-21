Хавбек Реала может отправиться в Турцию

Галатасарай может выкупить полузащитника Реала, пишет Ягыз Сабунджуоглу.

Турецкий журналист утверждает, что "львы" запрашивали информацию об Эдуардо Камавинге.

Реал оценивает 23-летнего француза в 80 млн евро, при оценке Трансфермаркта в 50 млн евро.

У француза есть действующий контракт с мадридцами до 2029 года. Пока незивестно, заинтересован ли сам игрок в таком переходе.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 43 матча, отличившись двумя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что другой мадридский клуб хочет купить именитого хавбека.

