В окружении Камавинга ответили на слухи об уходе из Реала

Эдуардо Камавинга останется в Реал Мадрид, несмотря на слухи о его продаже, сообщает журналист El Larguero.

Ранее в СМИ писали, что хавбека продадут из-за того, что он не сумел реализовать свой потенциал за пять лет в мадридской команде.

По имеющейся информации, окружение француза уверено, что игрок продолжит защищать цвета королевской команды и его не продадут.

Добавим, что Эдуардо Камавинга имеет контракт с Реалом до лета 2029 года, и только после окончания контракта 23-летний полузащитник может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!