В окружении Камавинга ответили на слухи об уходе из Реала

Не покинет Мадрид даже на фоне разговоров о трансфере.
Сегодня, 12:27       Автор: Валентина Чорноштан
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга останется в Реал Мадрид, несмотря на слухи о его продаже, сообщает журналист El Larguero.

Ранее в СМИ писали, что хавбека продадут из-за того, что он не сумел реализовать свой потенциал за пять лет в мадридской команде.

По имеющейся информации, окружение француза уверено, что игрок продолжит защищать цвета королевской команды и его не продадут.

Добавим, что Эдуардо Камавинга имеет контракт с Реалом до лета 2029 года, и только после окончания контракта 23-летний полузащитник может покинуть клуб.

Тем временем Арсенал и Челси следят за молодым и перспективным полузащитником сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

