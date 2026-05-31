Intel Extreme Masters Cologne Major 2026: расписание и результаты

Во вторник, 2 июня, стартуют крупный турнир по Counter Strike 2 Intel Extreme Masters Cologne Major 2026.

В нем примут участие 32 команды, включая два украинских коллектива - NaVi и B8, которые сразятся за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

"Рожденные побеждать" получили инвайт сразу в третью стадию, а вот B8 начнут свой пусть из первой стадии, которая стартуют в первый же день турнира. Команды, занявшие 1-8 места перейдут во вторую стадию, которая стартует 6 июня.

Intel Extreme Masters Cologne Major 2026: раписание и результаты матчей

Первая стадия

Команды участницы (жирным выделены коллективы с украинцами в составе): GamerLegion, B8, HEROIC, BetBoom Team, BIG, M80, MIBR, SINNERS Esports, NRG, TYLOO, Sharks Esports, Gaimin Gladiators, Team Liquid, Lynn Vision Gaming, THUNDERdOWNUNDER, FlyQuest.

1-й раунд

2 июня

13:30 M80 - Lynn Vision Gaming

13:30 SINNERS Esports - FlyQuest

14:30 B8 - TYLOO

14:30 MIBR - THUNDERdOWNUNDER

15:30 GamerLegion - NRG

15:30 HEROIC - Sharks Esports

16:30 BetBoom Team - Team Liquid

