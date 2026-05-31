Де Брюйне публично раскритиковал футбол Конте

Бельгиец признался, что рад отставке итальянского специалиста.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин де Брюйне и Антонио Конте / Getty Images

Кевин де Брюйне признался, что положительно воспринял уход Антонио Конте.

Бельгиец заявил, что считает решение о расставании с Конте правильным, ведь, по его словам, в минувшем сезоне им не хватало зрелищности, а обещания по изменению игрового подхода так и не были реализованы.

Также хавбек поделился информацией касательно своего будущего: он сообщил, что намерен обсудить с руководством дальнейшие планы клуба и, исходя из этого, решит, оставаться ли ещё на пару сезонов в Наполи или нет.

Напомним, что Кевин де Брюйне присоединился к итальянской команде летом 2025 года, а его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. За этот сезон в Серии А он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 18 матчах.

Тем временем в Милане уже определились с заменой Аллегри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте Кевин Де Брюйне ФК Наполи

