Сарри может уйти из Лацио

Наполи предложил своему бывшему тренеру Маурицио Сарри двухлетний контракт.

Как передает журналист Альфредо Педулла, 67-летнему специалисту импонирует предложение, ведь в следующем сезоне неаполитанцы примут участие в Лиге чемпионов.

Помимо "адзурри" Сарри хотят пригласить Аталанта, до предложения от Наполи представители Маурицио вели переговоры с бергамасками.

Напомним, что на данный момент Сарри является тренером Лацио, в этом сезоне Серии А они закончили на 9-й позиции в турнирной таблице, а также дошли до финала Кубка Италии, где уступили Интеру.

К слову, Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!