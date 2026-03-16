Удаление в матче Лацио - Милан за протесты тренера. Какое наказание ему грозит?

Накануне состоялся матч Лацио – Милан, в котором хозяева смогли вырвать победу над "россонери" со счетом 1:0.

Однако тренера команды, Маурицио Сарри, удалили в конце игры.

Итальянский специалист был удалён на 97-й минуте матча за то, что несколько раз выражал протест по поводу добавленного времени, а также показывал недовольство жестами.

Арбитр за такие действия 67-летнего специалиста показал ему две жёлтые карточки. Теперь Сарри пропустит несколько матчей в Серии А.

К слову, Малиновский получил повреждение в матче Дженоа.

