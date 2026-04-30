Нойер обсуждает продление контракта с Баварией

Киперу предложили еще один сезон.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер может остаться в клубе, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, сегодня мюнхенский клуб провел встречу с представителями Нойера.

40-летнему вратарю было предложено продлить контракт до 2027 года. Также стороны провели переговоры касательно зарплаты и других пунктов.

На текущий момент стороны не достигли согласия, однако и Нойер, и Бавария выступают за продление сотрудничества.

