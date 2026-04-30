Реванш Мейвезера и Пакьяо могут перенести

Реванш бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) и экс-обладателя титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) могут перенести.

Изначально второй бой американца и филиппинца был запланирован на 19 сентября на арене The Sphere в Лас-Вегасе, однако, как сообщает BoxingScene со ссылкой на свой источник, поединок может состояться в том же Лас-Вегасе, но на арене T-Mobile или MGM Grand Garden Arena.

При этом также может быть сдвинута дата боя, поскольку 19 сентября T-Mobile Arena будет недоступна. Поединок могут перенести на 15 августа, когда арена будет свободна.

Отметим, что перед реваншем с Пакьяо Мейвезер также уже официально запланировал на 27 июня проведение выставочного боя.

