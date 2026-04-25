Мейвезер объявил следующий бой

Сразится с легендой кикбоксинга.
Сегодня, 13:54       Автор: Валентина Чорноштан
Флойд Мейвезер / Getty Images

Флойд Мейвезер вместо выставочного боя против Майка Тайсона, который планировался на 25 апреля, выйдет на ринг против кикбоксера Майка Замбидиса.

Бой пройдет 27 июня в Афинах (Греция), об этом боксеры официально сообщили на своих страницах в Инстаграме.

"Это официально. 27 июня — Афины, Греция. История будет написана. Я выхожу на ринг против Майка Замбидиса. Одна ночь. Одна сцена. Бескомпромиссный бой, который нельзя пропустить", — сообщили Мейвезер и Замбидис в соцсетях.

Напомним, что соперник Флойда - это 45-летний греческий кикбоксер, неоднократный чемпион мира, участник девяти гран-при K-1 MAX.

