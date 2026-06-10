"Не всегда есть простые решения": Караваев попрощался с Динамо

Уже бывший защитник Динамо Александр Караваев попрощался с "бело-синими" после своего перехода в Шахтер.

Киевский клуб на своем официальном YouTube-канале опубликовал видео, в котором футболист выступил с обращением.

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"Семь лет назад я пришел в Динамо. За это время я пережил очень много хороших и положительных моментов с этим клубом. За эти годы были победы, поражения, трофей и разочарования. Большие матчи и моменты, которые всегда останутся со мной на всю жизнь. Но самое главное, рядом со мной всегда были люди, партнеры по команде, тренеры, все работники клуба, которые играют очень важную роль в победах команды, а также болельщики, всегда нас поддерживающие.

Сегодня мне не просто записывать эти слова. Понимаю, что далеко не все поймут мое решение, а для кого-то оно может быть даже болезненным. И никого не прошу смотреть на ситуацию моими глазами. Я только хочу, чтобы вы знали одну вещь. За все эти семь лет в составе Динамо я отдавался на каждой тренировке. Каждый день каждую игру выходил на поле с самоотдачей более чем на 100%. Всегда хотел победить ради клуба, ради команды, ради тренеров, потому что, я это говорю честно, искренне, от всей души, потому что я люблю футбол и любил то, что я делал на поле в Динамо.

Динамо - это часть меня, моей жизни и моей футбольной карьеры. Потому трудно так подобрать слова. Иногда жизнь складывается так, что ты должен двигаться дальше. Не всегда происходит так, как ты это планируешь или хочешь, чтобы оно произошло. И не всегда есть простые решения, но все, что было со мной за эти семь лет с Динамо, я буду вспоминать с гордостью.

Прежде всего, я хочу поблагодарить наших фанатов. Поблагодарить за то, что вы защищаете нашу страну от врага и даете нам шанс играть в футбол. Еще у вас находится время и желание поддерживать футбольный клуб Динамо. Поэтому за это вам низкий поклон и уважение, потому что я знаю, что для вас Динамо - это не просто клуб, это ваша жизнь, это ваш символ и вы за него и сражаетесь, и живете, и болеете, и поддерживаете.

Отдельную благодарность хочу выразить людям, которые несут ответственность за клуб, делают все возможное и невозможное для того, чтобы он развивался - Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу Суркисам. Я видел, сколько сил и энергии они вкладывают для того, чтобы Динамо двигалось вперед.

Также хочу поблагодарить всех людей, которые были со мной все эти годы. Это тренеры, с которыми я работал и все футболисты, с которыми я играл на поле и тренировался. Благодарю врачей, массажистов, администраторов и работников базы, которые постоянно нас кормят и помогают во всех делах. Спасибо работникам футбольных полей - они всегда делают все, чтобы у нас были хорошие тренировки, ведь качество газона - это самое главное. Также благодарен работникам офиса, которые в любой момент готовы помочь, и медиадепартаменту. Благодарю всех сотрудников клуба, чья работа не видна на поверхности, но она очень ценится. Только благодаря вам футболист может качественно выполнять свое дело.

Мне посчастливилось работать рядом с таким количеством профессионалов, которые ответственно относятся к своей работе. Для меня было честью и гордостью пройти этот путь вместе с вами. Я не говорю вам "прощай". Я говорю "до встречи и увидимся". Спасибо за все", - сказал Караваев.

Ранее Караваев объяснил свое решение перейти из Динамо в Шахтер.

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