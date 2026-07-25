Атлетико подписал корейского полузащитника ПСЖ
Мадридский Атлетико объявил о подписании атакующего полузащитника ПСЖ и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина.
О переходе 25-летнего футболиста сообщает официальный сайт "матрасников".
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Южнокорейский игрок подписал с мадридским клубом контракт до 30 июня 2031 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 40 миллионов евро.
Welcome to Atleti, Kang In ❤️🤍— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 25, 2026
🔗 https://t.co/opPo8Xb2Sd pic.twitter.com/6fxqzGkEoJ
Ли Кан Ин ранее уже выступал в Испании за Валенсию и Мальорку, откуда в июле 2023 года перешел в ПСЖ. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе французской команды 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.
На чемпионате мира-2026 за сборную Южной Кореи он сыграл три поединка, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что ключевой игрок Байера перешел в Атлетико.
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