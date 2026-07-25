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Футбол

Атлетико подписал корейского полузащитника ПСЖ

Ли Кан Ин вернулся в Испанию.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Ли Кан Ин / Getty Images
Ли Кан Ин / Getty Images

Мадридский Атлетико объявил о подписании атакующего полузащитника ПСЖ и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина.

О переходе 25-летнего футболиста сообщает официальный сайт "матрасников".

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Южнокорейский игрок подписал с мадридским клубом контракт до 30 июня 2031 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 40 миллионов евро.

Ли Кан Ин ранее уже выступал в Испании за Валенсию и Мальорку, откуда в июле 2023 года перешел в ПСЖ. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе французской команды 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.

На чемпионате мира-2026 за сборную Южной Кореи он сыграл три поединка, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок Байера перешел в Атлетико.

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