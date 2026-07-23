Ливерпуль главный претендент на вингера ПСЖ

Ливерпуль наиболее активно интересуется 23-летним вингером ПСЖ Брэдли Барколя, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Возможный переход французского футболиста на Энфилд будет зависеть от требований парижского клуба по трансферной сумме.

Отмечается, что при этом ПСЖ пока не ведёт переговоры с Барколя о продлении контракта, действующего до июня 2028 года.

Также инсайдер передаёт, что информация об интересе Барселоны к французу не соответствует действительности.

К слову, Модрич принял окончательное решение по поводу своего будущего в Милане.

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