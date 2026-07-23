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Автоспорт

Феррари модернизировали "Макарену"

Привезла в Венгрию новую версию заднего антикрыла.
Сегодня, 18:09       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари привезла в Венгрию обновлённую версию заднего антикрыла "Макарена".

Феррари представила обновлённую версию своего необычного заднего антикрыла.

Как сообщил журналист Альберт Фабрега, новая конструкция по‑прежнему оснащена вращающимся элементом, а также получила несколько центральных дефлекторов.

Тем временем Ред Булл хочет вернуться к идее с подвижным антикрылом.

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