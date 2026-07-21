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Автоспорт

Ред Булл хочет вернуться к идее с подвижным антикрылом

Команда хочет использовать его уже в Венгрии.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В Ред Булл снова хотят использовать подвижное антикрыло, пишет racingnews365.

Напомним, что первыми такую деталь стали использовать в Феррари. А затем свои версии появились у Ред Булл и Макларен.

Однако Ферстаппену тяжело было соревноваться с новой деталью. Зато в Спа, где было установлено обычное антикрыло, четырехкратный чемпион мира заехал на подиум.

Тем не менее команда все еще видит большой потенциал в детали и намерена снова использовать его в Венгрии.

По словам руководителя команды Лорана Мекьеса, проблемы крыло была в некоторых неполадках конструкции, которые уже устранили.

Напомним, что подиум Ферстаппена в Спа стал юбилейным для команды.

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