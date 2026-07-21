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Футбол

Шахтер ведет переговоры сразу по двоим легионерам

"Горняки" хотят арендовать защитника и купить вингера.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Габриэль Мек / Getty Images
Габриэль Мек / Getty Images

Шахтер намерен усилиться двумя латиноамериканскими игроками, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, украинский клуб ведет переговоры с Аланом Маттурро и Габриэлем Меком.

Маттурро защищает цвета Дженоа, однако прошлый сезон провел в аренде в Леванте. Шахтер также хочет оформить аренду уругвайского защитника, но с будущим правом выкупа.

Мек же в прошлом сезоне дебютировал за взрослую команду Гремио, проведя 29 матчей и записав на свой счет три гола и два ассиста.

Стоит отметить, что оба футболиста выступают за свою сборную на уровне U-20.

Ранее также сообщалось, что Динамо потеряло защитника.

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