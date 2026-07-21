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Автоспорт

Президент ФИА признал ошибки и объявил о необходимости возвращения V8

Сулайем анонсировал переход.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Мохаммед бен Сулайем / Getty Images
Мохаммед бен Сулайем / Getty Images

Президент ФИА поддержал идею возвращения V8 в Формулу‑1.

Мохаммед бен Сулайем считает, что чемпионату может потребоваться новый тип двигателя, который будет соответствовать современным требованиям и интересам болельщиков.

Функционер допустил возвращение к силовым установкам V8, однако отметил, что перед этим необходимо чётко определить цели нового технического регламента, пишет Nextgen‑Auto.

По словам бен Сулайема, среди ключевых факторов должны быть звук двигателя, простота конструкции и снижение стоимости разработки и производства силовых установок.

Тем временем  Ферстаппен на Гран‑при Бельгии принёс Ред Булл юбилейный подиум.

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