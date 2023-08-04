"У нас есть контракт": президент ФИА защищает тендер для новых команд Формулы 1

Мохаммед Бин Сулайем рассказал о тендере, который вызвал много вопросов, особенно у нынешних команд "королевы автоспорта".

Ранее в этом году ФИА, руководящий орган автоспорта, предложил потенциальным новым командам выразить заинтересованность в присоединении к стартовой решетке Формулы 1 уже в 2025 году.

Стремление расширить пелотон не получило должного одобрения в паддоке. Генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали скептически относится к необходимости увеличения количества участников сверх нынешних 10 команд.

Более того, сами команды не в восторге от этой перспективы. Они публично поставили под сомнение коммерческие последствия необходимости делиться своими доходами с дополнительными сторонами, а также логистические проблемы, связанные с количеством доступных гаражей на трассах.

Но Бин Сулайем считает, что он и ФИА поступили правильно.

"У нас есть контракт, и в нашем контракте говорится, что у нас может быть (на стартовой решетке) до 12 команд. Так что мы не нарушаем правила. Мы, наоборот, выполняем правила", - цитирует Бин Сулайема Motorsport.

"ФИА как регулирующий орган должна рассматривать все запросы, что мы и сделали. Выражение заинтересованности было правильным поступком. Я знаю, что некоторые команды недовольны, потому что я вижу финансовые последствия для них".

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Напомним, что Формула 1 ушла на летний перерыв, после которого вернется 25 августа во время этапа в Нидерландах.

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